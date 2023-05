Preço do diesel recua 1,64%, após último anúncio de redução nas refinarias, mostra IPTL

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/05/2023 - 13:53 Compartilhe

São Paulo, 5 – Após o anúncio de redução de 9,9% no valor do diesel no repasse às refinarias, válido desde o último dia 29 de abril, o preço médio do litro do combustível passou a ser comercializado a R$ 5,95 e reduziu 1,64% nas bombas, segundo levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL).

A análise, que compara o preço médio do dia 28 de abril com o do dia 3 de maio, também identifica que o tipo S-10 recuou 0,68% e fechou a R$ 6,14.

“A redução representa uma economia de R$ 0,10 centavos para os motoristas no litro do diesel comum e de R$ 0,04 para o S-10 neste início de mês”, aponta o diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil, Douglas Pina.

Todas as regiões brasileiras registraram queda no valor do diesel comum no mesmo período, com destaque para o Centro-Oeste, onde o combustível fechou o dia 3 de maio a R$ 5,88, com recuo de 2,31% na base de comparação adotada.

Já a Região Nordeste se destacou no ranking das quedas mais expressivas para o tipo S-10, com o combustível comercializado a R$ 5,96 e com 1,29% de redução. Apenas a Região Norte apresentou aumento no valor diesel S-10 de 0,22% (a R$ 6,80).

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que administra 1 milhão de veículos, com uma média de oito transações por segundo.

