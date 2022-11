Preço do diesel nos postos do Brasil sobe após 3 meses, diz Ticket Log

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 11/11/2022 - 13:53 Compartilhe

(Reuters) – Os preços do diesel comum (S500) nos postos do Brasil subiram 0,99% nos primeiros dez dias de novembro ante outubro, enquanto o diesel S10 (com menor teor de enxofre) avançou 0,79%, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira pela Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil.

O preço médio do litro do diesel comum fechou o período de 1º a 10 de novembro a 7,03 reais, enquanto o S10 foi vendido, em média, por 7,12 reais, encerrando três meses de queda.

Segundo a Ticket Log, todas as regiões apresentaram aumento no preço dos dois tipos de diesel, com exceção do Sudeste, onde o comum ficou 0,18% mais barato em relação a outubro, a 6,67 reais o litro.

“Depois de três meses de quedas consecutivas, o preço do diesel volta a subir nas bombas de abastecimento do país”, disse o diretor-Geral de Mainstream da Divisão de Frota e Mobilidade da Edenred Brasil, Douglas Pina.

“No fechamento de outubro, a pesquisa chegou a apurar que o valor do litro do combustível ainda apresentava recuo, porém já desacelerado, se comparado a meses anteriores. Ou seja, já era possível perceber uma tendência de mudança de cenário no preço médio aplicado nas bombas”, disse Pina, em nota.

(Por Rafaella Barros)

