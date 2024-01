Preço do diesel comum e S-10 recuam mais de 1% em janeiro ante dezembro, mostra IPTL

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/01/2024 - 17:29 Para compartilhar:

O preço médio do litro do diesel comum fechou janeiro a R$ 5,97, com redução de 1,16% ante dezembro. Já o S-10 foi comercializado a R$ 6,10, após queda de 1,45% na mesma base de comparação.

Os dados são do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações em 21 mil postos de combustível.

Esse comportamento tende a mudar a partir do dia 1º de fevereiro, devido ao início da vigência das novas alíquotas do ICMS, que deve refletir em aumento no preço repassado aos motoristas, segundo Douglas Pina, diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

