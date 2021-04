Preço do biodiesel tem alta de 17% no leilão 79, diz Abiove

SÃO PAULO (Reuters) – O leilão 79 de biodiesel do Brasil encerrou nesta terça-feira com preço a 5,53 reais por litro, alta de cerca de 17% ante o valor do certame anterior, informou a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), em nota no Twitter.

O preço subiu mesmo após o governo ter reduzido o percentual de mistura de biodiesel no diesel de 13% para 10%, no leilão que atenderá o mercado em maio e junho.

A medida do governo foi tomada devido à alta no custo do óleo de soja, principal matéria-prima do biodiesel no Brasil.

Mas a Abiove avalia que a alta no preço do biodiesel foi menos intensa na comparação com a redução da mistura (-23%).

O leilão anterior foi o primeiro a ser realizado para um “blend” de 13%.

Para a Abiove, o resultado do leilão significa que o biodiesel está “subsidiando refinarias e importadores de diesel”.

Ou seja, o custo do biodiesel no preço do diesel vai cair, explicou a associação.

(Por Roberto Samora)

Veja também