Preço do barril de petróleo deve fechar 2023 com média anual a US$ 80,5, projeta FMI

O Fundo Monetário Internacional (FMI) espera que o preço do barril de petróleo termine 2023 em uma média de US$ 80,5 o barril, e continue caindo até uma média de US$ 72,7 em 2026, diz o Fundo no Relatório Perspectiva Econômica Mundial.

Segundo análise do fundo, as restrições à oferta da commodity têm contido a queda nos preços, mas eles permanecem em níveis muito mais baixos do que há um ano.

Quanto aos metais básicos, a expectativa é que os preços continuem a recuar, influenciados por uma queda na demanda global, sobretudo no setor de construção chinês. A projeção do FMI é que os preços dos metais básicos caiam em média 4,7% em 2023 e 7,1% em 2024.

Para a instituição, a projeção é que os preços de gás natural liquefeito (GNL) sigam caindo até um ponto de equilíbrio, já que houve redução da demanda enquanto países aumentavam suas reservas.

