Preço do algodão atinge máxima de uma década com riscos de oferta e demanda firme

(Reuters) – Os contratos futuros de algodão negociados na ICE atingiram seu nível mais alto desde julho de 2011 nesta quarta-feira, impulsionados por preocupações de um déficit na oferta devido às condições de seca nas principais regiões de cultivo dos EUA e fortes perspectivas de demanda pela fibra natural.

O contrato de algodão para maio, mais ativo, subia 0,5%, a 130,67 centavos de dólar por libra-peso às 13h15 (horário de Brasília). Ele foi negociado dentro de uma faixa de 129,97 e 132,96 centavos de dólar por libra-peso.

“Não há muita oferta por aí para atender a forte demanda e, também com atrasos no envio, nada é capaz de ser movido particularmente rápido para atender a essas demandas”, disse Bailey Thomen, da área de gerenciamento de risco de algodão da StoneX.

Mais da metade da lavoura do Kansas foi classificada em 8 de março com seca severa ou pior, as condições mais secas desde 2018, de acordo com o Centro Nacional de Mitigação da Seca.

A estiagem severa também está cobrindo três quartos de Oklahoma e mais de dois terços do Texas, uma importante área de cultivo de algodão.

Um aumento nos preços do petróleo também impulsionou o algodão, pois torna o substituto poliéster mais caro.

(Reportagem de Brijesh Patel em Bangalore)

