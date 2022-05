Preço do aço tem leve alta em Xangai com lockdowns pesando sobre demanda

PEQUIM (Reuters) – Os contratos futuros do aço na bolsa de Xangai oscilaram em uma faixa apertada nesta quarta-feira, com os lockdowns contra Covid-19 continuando a diminuir a demanda do mercado, apesar de uma série de medidas recentes de estímulo para sustentar um mercado imobiliário em dificuldades e a segunda maior economia do mundo.

Os reguladores chineses se comprometeram a manter um crescimento estável do crédito no setor imobiliário e disseram que ampliariam descontos de crédito tributário, adiariam pagamentos de empréstimos e lançariam mais projetos de investimento para ajudar a economia atingida pelos surtos de pandemia.





“No entanto, notamos que a onda de Covid desde março levou à intensificação das medidas de prevenção em várias cidades, e o efeito dessas políticas favoráveis ​​ainda não se revelou”, disseram analistas do departamento de Pesquisa e Desenvolvimento do Founder CIFCO Futures.

O contrato de vergalhão de aço mais negociado na Bolsa de Futuros de Xangai para entrega em outubro caiu 0,2%, para 4.541 iuanes (680,87 dólares) por tonelada no fechamento.

Os futuros de bobinas laminadas a quente, que são usadas ​​em carros e eletrodomésticos, fecharam em 4.673 iuanes por tonelada.

Os preços do aço inoxidável de Xangai, para entrega em junho, subiram 0,4%, para 18.595 iuanes por tonelada.

Os futuros do minério de ferro de referência para entrega em setembro fecharam em alta de 0,4%, a 852 iuanes por tonelada, se recuperando de perdas registradas mais cedo na sessão.

Os preços spot do minério de ferro com 62% de teor de ferro para entrega na China ficaram estáveis em 130 dólares nesta quarta-feira, mesmo patamar do dia anterior, segundo a consultoria SteelHome.

(Por Min Zhang em Pequim e Enrico Dela Cruz em Manila)