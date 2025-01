Preço de fertilizante chegou em 2024 ao pré-pandemia, diz executiva da Canpotex

Rio, 27 – Os preços dos fertilizantes estão em curva de recuperação e, em 2024, alcançaram o nível verificado na época da pandemia de covid-19, disse Talita Arcaro, vice-presidente de marketing para América Latina da Canpotex. O crescimento de economias nacionais, como da Índia, aumenta a demanda para alimentação em volume e qualidade, favorecendo o consumo de fertilizantes, frisou, indicando que tem uma perspectiva positiva para o setor.

Conforme ela, no Brasil as culturas de soja requerem muito potássio e fosfato, sinalizando que o primeiro é subvalorizado em relação ao segundo. “Vemos o consumo de potássio crescendo. Acreditamos que poderá ajudar as culturas”

A executiva participa da Conferência Fertilizante Latino Americano 2025, que acontece no Rio de Janeiro.