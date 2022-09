Preço de derivados lácteos no atacado reverte alta e sobe em agosto

Estadão Conteúdo 05/09/2022 - 11:47 Compartilhe

São Paulo, 5 – Os preços dos derivados lácteos no mercado atacadista recuaram no mês de agosto, revertendo a trajetória de alta iniciada em fevereiro deste ano, de acordo com boletim da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). O mercado spot também registrou forte queda na comparação com julho.







“O enfraquecimento da demanda, que foi atenuado pela alta de preços dos derivados lácteos ao consumidor em junho e julho, somado ao aumento da oferta na região Sul e incremento das importações, acabaram causando essa queda”, diz a empresa, acrescentando que outro fator para esse movimento foi o endurecimento das negociações com varejistas, que acabou levando a uma baixa nas cotações no mercado atacadista.

A Embrapa apurou que no mês passado o preço do leite ao produtor registrou aumento na comparação com julho, atingindo recorde nas cotações.

Para o pagamento de setembro, todos os Conseleites (associação civil, regida por estatuto e regulamentos próprios, que reúne representantes de produtores rurais de leite dos Estados e de indústrias de laticínios) indicaram movimentos de baixa, em linha com o observado no mercado atacadista e spot.

As quedas variaram entre 5,1% em Minas Gerais e 14,8% no Rio Grande do Sul, conforme o boletim.