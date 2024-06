Preço da gasolina nos EUA tem maior queda semanal de 2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/06/2024 - 12:43 Para compartilhar:

A média nacional para os preços da gasolina nos Estados Unidos ficou em US$ 3,44 na segunda-feira, 10, nove centavos mais baixa que a da semana anterior, informou a Associação Automobilística Americana (AAA). É a maior queda em uma semana registrada em 2024.

O preço é 19 centavos menor do que o registrado um mês atrás e cerca de 14 centavos aquém do nível visto no mesmo período do ano passado. Analistas apontam que há um misto de procura fraca e oferta forte, além de preços de petróleo relativamente moderados em todo o mundo.

“A demanda tem sido superficial”, disse o porta-voz da AAA, Andrew Gross, apontando ainda para potenciais impactos persistentes da pandemia da covid-19.

Na semana passada, dados do Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos EUA mostraram que a demanda americana por gasolina caiu para cerca de 8,94 bilhões de barris por dia (bpd). Antes da pandemia, o consumo aproximava-se da faixa dos 10 bilhões de bpd nesta época do ano.

Especialistas observam também que os elevados preços da gasolina após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 e a inflação persistente podem ter levado muitos americanos a modificarem os hábitos de condução. Fonte: Associated Press