Preço da gasolina na Itália é o mais alto desde julho de 2022

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/08/2023 - 12:01

ROMA, 22 AGO (ANSA) – Os preços da gasolina na Itália na última semana registraram o maior valor desde julho de 2022, informou o Ministério do Meio Ambiente e Segurança Energética nesta terça-feira (22).

A gasolina sem chumbo subiu para 1,946 euros, um aumento de 0,7 cêntimos (+ 0,37%), enquanto o diesel oscilou em torno de 1,845 euros, um crescimento de 1,7 cêntimos (+ 0,96%), entre os dias 14 e 20 de agosto.

De acordo com o governo italiano, o preço médio do combustível verde se manteve estável nas estradas, acima dos 2 euros. Já o diesel chegou a 1,932 euros.

O valor mais alto da gasolina é registrado na província autônoma de Bolzano (1,984 euros por litro), enquanto o mais barato é na região de Marcas (1.925 euros).

No último dia 1º de agosto, entrou em vigor uma norma do governo italiano que obriga os postos de combustíveis a exibir os preços médios para que os motoristas possam compará-los com os valores praticados pelo próprio estabelecimento.

A medida seria uma forma de desestimular eventuais aumentos especulativos, mas não tem sido suficiente para reverter a tendência de alta. (ANSA).

