Preciso no passe e seguro na defesa: números mostram a importância de Willian Arão para o Flamengo Ao lado de Filipe Luís, o volante já tem mais de mil passes certos no Campeonato Brasileiro; além disso, Arão lidera o time na competição em interceptações e é o terceiro em desarmes

A consolidação do Flamengo como uma das principais forças do futebol brasileiro passa, dentre outros motivos, pela qualidade do elenco montado. Nesse cenário, um dos jogadores que se destaca é Willian Arão. Até aqui, os números do volante na temporada explicam porque o camisa 5 é titular absoluto e peça importante para o Rubro-Negro.

> Flamengo lança camisa em apoio ao movimento LGBTQIA+; veja fotos

PRECISÃO

Segundo o site “FootStats”, Willian Arão é o segundo jogador do Flamengo com mais passes certos no Campeonato Brasileiro. No total, foram 1007, em 17 jogos disputados na temporada.

Além disso, o volante errou apenas 57 na competição. Dessa forma, Arão tem uma média 59.24 passes certos por confronto e um aproveitamento superior a 94%.

O número, por exemplo, é muito acima de Diego Ribas, que vem em terceiro na lista. Em 12 jogos, o meio-campista acertou 620 passes e errou 43, conforme números do “FootStats”.

E MAIS:

DEFESA

O primeiro volante também apresenta eficiência no sistema defensivo. Ainda segundo dados do “FootStats”, Arão é o terceiro jogador do Flamengo com mais desarmes no Brasileirão. No total, foram 30 em 17 partidas, o que representa uma média de mais de um desarme por jogo.

Outro número que chama a atenção é o de interceptações. Nesse quesito, inclusive, Arão é o líder do Rubro-Negro, com dez. Vale destacar que foram 11 tentativas de interceptar o passe adversário no Brasileirão, o que mostra um aproveitamento de quase 91% no quesito.

LIDERANÇA

Ainda vale frisar que o camisa 5 é um dos líderes do time. Nos vídeos de Bastidores, divulgados pela FlaTV, é comum ver Arão tomar a palavra na preleção para motivar os companheiros.







No último confronto, diante do Barcelona de Guayaquil, por exemplo, o volante pediu paciência aos companheiros e garantiu que a bola chegaria até o ataque com qualidade. Em campo, dos 62 passes que tentou, ele errou apenas cinco.

– Ataca o espaço, a gente vai conseguir, a gente está conseguindo entregar a bola para vocês de qualidade para vocês na frente. Tenham paciência. Paciência. Fica lá que a gente vai levar a bola qualidade – afirmou Arão.

Na expectativa de mais um bom desempenho de Willian Arão, o Flamengo volta a campo no domingo, contra o América-MG, às 11h, no Independência. A partida é válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

E MAIS:

Veja também