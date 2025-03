‘Precisamos urgentemente rearmar Europa’, afirma líder da UE

BRUXELAS, 2 MAR (ANSA) – O Reino Unido organizou neste domingo (2) uma reunião com diversos líderes europeus, entre eles Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, para discutir a guerra na Ucrânia e a defesa do continente.

Entre os participantes da cúpula em Londres, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, destacou a necessidade de “urgentemente rearmar a Europa” e de forma maciça. Além disso, a política alemã enviou uma mensagem aos Estados Unidos.

“Estamos prontos, junto com vocês [EUA], para defender a democracia e o princípio de que existe um Estado de direito. Não se pode invadir e intimidar vizinhos ou mudar fronteiras pela força”, disse Von der Leyen.

Meloni voltou a falar sobre a possibilidade de o Ocidente entrar em desarmonia, principalmente após o bate-boca entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky, presidentes dos EUA e da Ucrânia respectivamente. Ela afirmou que isso seria “desastroso” e declarou que todos querem uma paz justa em Kiev.

“O que sabemos e o que compartilhamos é que todos possuem o mesmo objetivo, que é a uma paz justa e duradoura na Ucrânia.

Precisamos ser bons nesta fase para não dividirmos o Ocidente porque isso seria desastroso para todos”, avaliou a italiana.

A premiê também lamentou o episódio ocorrido no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, e mencionou que todos precisam olhar para o “objetivo comum”. Ela ainda garantiu que uma reunião entre EUA e UE “está absolutamente ao alcance”.

Anfitrião da cúpula, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anunciou um novo acordo de cerca de dois bilhões de euros para permitir que Kiev compre por volta de cinco mil mísseis de defesa aérea. Na visão do político, os armamentos “serão vitais para proteger a infraestrutura ucraniana e fortalecer” o país.

O chefe de governo britânico pediu um plano para “uma paz duradoura e justa” na Ucrânia, chamou os EUA de um parceiro “indispensável” e disse que “concorda com Trump” sobre o objetivo de acabar com a guerra no leste europeu. (ANSA).