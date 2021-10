‘Precisamos parar com ideia de que gays devem se assumir’, diz Douglas Souza

Douglas Souza ganhou projeção nacional nos Jogos Olímpicos de Tóquio, defendendo o Brasil na seleção masculina de vôlei, e se tornou destaque na comunidade LGBTQIA+. No entanto, apesar de ter tornado pública sua orientação sexual há muito tempo, ele aconselhou, em entrevista à ESPN Brasil, que homossexuais não se “assumam” por pressão.

“Não se apresse, não siga a onda de outras pessoas e não se pressione a fazer alguma coisa que você não queira. Quando você se sentir confortável com você mesmo, quando você tiver certeza e feliz consigo mesmo, tudo vai ficar mais fácil. Heterossexuais não se assumem. Precisamos também parar com essa ideia de que gays devem se assumir. Eu acho que a gente tem que viver com amor, amar quem estiver próximo da gente. Ache sua comunidade, pois ela é grande e se apoia muito. Quando você estiver pronto e se sentir bem com isso, você não estará sozinho”, disse ele.

