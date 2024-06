Precisamos controlar melhor o preço dos alimentos, diz Lula

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2024 - 9:13 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu o controle sobre os preços dos alimentos para barateá-los e citou o arroz como exemplo. As declarações ocorreram em entrevista à Rádio FM O Tempo, nesta sexta-feira, 28.

Na ocasião, Lula disse que decidiu importar 1 milhão de toneladas de arroz por ter visto um saco de cinco quilos do alimento a R$ 36, enquanto deveria, para ele, estar a R$ 23.

“Um saco de arroz de cinco quilos tem que estar de acordo com o poder aquisitivo do povo mais humilde”, afirmou. Lula disse, ainda, que houve barateamento nos preços do feijão e da carne, mas que ainda é preciso baixar os valores de outros produtos. “Mas ainda é preciso baratear tudo, para que o povo possa ter acesso”, disse. “Então, nós precisamos controlar melhor.”

O presidente destacou que a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) passou a contar com estoque de alimentos para que parte seja utilizada quando o preço de determinado produto estiver em alta.

Além disso, segundo ele, o governo pode dar garantia de preço mínimo para a produção quando quiser que determinado item seja produzido.

Na ocasião, Lula também relembrou que a cesta básica de alimentos é um dos debates da regulamentação da reforma tributária. No projeto, os parlamentares discutem quais alimentos terão imposto zerado.

“Eu acho que tudo aquilo que for da cesta básica, tudo aquilo que for elementar para o povo trabalhador comer, não tem que se cobrar imposto”, afirmou.