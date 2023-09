Pré-venda do iPhone 15 já está disponível; veja onde encontrar

A Apple revelou oficialmente o novo iPhone 15 durante seu evento Wonderlust no início desta semana. O dispositivo já está disponível para pré-encomenda e está programado para ser lançado em 22 de setembro. Assim como no ano passado, a linha inclui o iPhone 15 padrão, o iPhone 15 Plus de tamanho maior e dois modelos Pro chamados de iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. No entanto, o que diferencia este lançamento é a introdução do chip A17 Pro nos modelos 15 Pro e 15 Pro Max, enquanto o 15 e o 15 Plus padrão ainda utilizam o chip A16 Bionic do ano anterior. Além disso, há a notável adição de uma porta USB-C para carregamento e transferência de dados, bem como a inclusão do Dynamic Island em todos os novos modelos.

Embora a performance destes novos iPhones ainda precise ser avaliada em análises futuras, os consumidores já têm a oportunidade de fazer pré-encomendas. Abaixo, fornecemos uma análise detalhada dos diferentes modelos do iPhone 15, juntamente com links para informações de preços e configurações disponíveis na Apple e em outros varejistas que oferecem pré-encomendas.

O iPhone 15 padrão começa a partir de US$ 799 e está disponível em várias cores com 128 GB de armazenamento. As pré-encomendas já estão abertas na Apple Store, Best Buy e Target. Se você deseja aumentar o armazenamento para 256 GB, há um acréscimo de US$ 100 no preço, enquanto a configuração máxima de 512 GB custará US$ 1.099. A data de lançamento prevista para todos os modelos é 22 de setembro.

O iPhone 15 básico da Apple oferece um chip A16, uma tela de 6,1 polegadas, porta USB-C e uma câmera principal de 48 megapixels.

Para aqueles que preferem uma tela maior, o iPhone 15 Plus começa a partir de US$ 899 com 128 GB de armazenamento e está disponível para pré-encomenda na Apple, Best Buy e Target. O modelo Plus possui um preço inicial US$ 100 superior ao do iPhone 15 padrão. As configurações de 256 GB e 512 GB estão disponíveis por US$ 999 e US$ 1.199, respectivamente. Ao contrário do ano anterior, o iPhone 15 Plus será lançado simultaneamente com os outros modelos, sem atrasos.

O destaque da linha iPhone 15 é o iPhone 15 Pro, que possui uma estrutura de titânio e começa a partir de US$ 999. Ele está disponível em uma variedade de cores mais sutis e pode ser encomendado na Apple, Best Buy e Target. Apesar de ser um modelo “Pro”, ele inicia com apenas 128 GB de armazenamento, mas você pode optar por um modelo de 256 GB por US$ 1.099, um de 512 GB por US$ 1.299 ou até mesmo um com 1 TB de armazenamento por US$ 1.499. Este modelo oferece várias melhorias, incluindo uma porta USB-C mais rápida com velocidade de 10 Gbps, uma construção mais leve, bordas mais finas, um botão de ação personalizável e atualizações como Wi-Fi 6E e suporte para o protocolo Thread.

O iPhone 15 Pro da Apple apresenta uma estrutura de titânio mais leve, uma porta USB-C com velocidades 3.0 mais rápidas, melhorias nas câmeras, um botão de ação personalizável no lugar do botão de toque/mudo anterior e bordas mais finas em torno da tela de 6,1 polegadas.

Para aqueles que desejam o máximo em termos de especificações, o iPhone 15 Pro Max custa US$ 1.199 e pode ser adquirido diretamente na Apple, Best Buy e Target, onde as pré-encomendas também estão disponíveis. O Pro Max começa com 256 GB de armazenamento, mas você pode pagar mais para obter até 1 TB por US$ 1.599. Embora seja um preço considerável para um telefone que não possui recursos muito extravagantes, como a capacidade de dobrar, a nova estrutura de titânio torna-o mais leve em comparação com os modelos anteriores da Apple.

Como de costume, as maiores economias na compra de um novo iPhone no lançamento geralmente estão disponíveis através das operadoras de celular, que oferecem trocas de modelos antigos e planos parcelados com créditos mensais ao longo de alguns anos. No entanto, ao optar por um provedor diferente, você será responsável pelo pagamento do valor não coberto pelo telefone.

