Pré-Tomorrowland Brasil: evento gratuito une Alok e The Symphony of Unity

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/08/2024 - 12:59 Para compartilhar:

A Budweiser dará início à contagem regressiva para o Tomorrowland Brasil com um grande aquecimento para o evento oficial. Patrocinadora da edição 2024, Bud promove o The Countdown to Tomorrowland Brasil, com abertura de Zerb e um encontro marcante entre a icônica The Symphony of Unity e Alok. O evento gratuito acontecerá no dia 29 de agosto, na Av. Faria Lima, 3825. Para participar, é preciso resgatar os ingressos antecipadamente, acessando este link . As entradas serão liberadas por lotes e só podem ser gerados dois ingressos por CPF. O local está sujeito à lotação.

A jornada de Bud para a terra do amanhã começa 24h antes. No dia 28 de agosto, uma esfera mágica será colocada no mesmo endereço para fazer a contagem regressiva e, a cada uma hora, exibirá um QR Code valendo ingressos para o Tomorrowland Brasil 2024. Quem escanear o código será encaminhado para a página da promoção de Budweiser e poderá concorrer a entradas para o maior festival de música eletrônica do mundo. A esfera com o QR Code fica disponível até o dia 29, com o início do espetáculo que unirá a música clássica e eletrônica.

Além do evento com Alok, Zerb e The Symphony of Unity, Bud também apresentará para o público a edição especial Budweiser Supreme, uma novidade para curtir a noite com suavidade, sem abrir mão da presença marcante. A nova versão chega com uma embalagem na cor preta, que destaca elementos clássicos de Budweiser, um toque de malte whisky e 6% de álcool. Quem resgatar um ingresso gratuito para o The Countdown to Tomorrowland Brasil também receberá um voucher para experimentar a Bud Supreme na faixa.

“O futuro na terra do amanhã já está sendo escrito e ele começa no aquecimento de Budweiser. O público ganhou uma chance imperdível de participar desse evento histórico. Quem for à festa, vai poder se divertir com todas as versões de Budweiser, seja com álcool ou sem álcool, além de conhecer em primeira mão a Bud Supreme”, diz Mariana Santos, diretora de marketing de Budweiser.

A The Symphony of Unity tem sido muito requisitada pelo público brasileiro desde sua primeira apresentação em 2015, no Tomorrowland Bélgica. Por ser composta por uma orquestra sinfônica, com vocalistas e músicos, ela transcende gêneros, fronteiras artísticas e conecta culturas e histórias por unir o clássico com o eletrônico ao vivo no palco. Serão mais de 45 artistas viajando para o Brasil para uma apresentação inédita com o produtor Alok no evento realizado por Budweiser. O mundo todo poderá acompanhar por meio da transmissão ao vivo no canal oficial Tomorrowland no Youtube.

“O Tomorrowland Brasil se tornou um verdadeiro catalisador para a cena eletrônica nacional. Em um lugar onde a gente luta por espaço de prestígio cultural, o festival é um pilar indispensável que fortalece a nossa comunidade, fomenta os artistas e empolga os produtores com a renovação do nosso público. É sem dúvida, um dos principais motores da cena onde muita gente tem contato com a música eletrônica pela primeira vez da melhor e mais mágica forma possível. Estou orgulhoso em participar desta contagem regressiva por tudo isso e muito mais que o festival representa”, afirma Alok, produtor musical e embaixador do Tomorrowland Brasil.

Parceira global do Tomorrowland, inclusive na Bélgica, onde o festival foi criado, Budweiser patrocina a edição brasileira pela primeira vez. A marca aposta em experiências inesquecíveis para oferecer um festival memorável para os fãs, antes mesmo da chegada no Parque Maeda, em Itu (SP), em outubro.

Serviço: THE COUNTDOWN TO TOMORROWLAND BRASIL

Data: 29 de agosto de 2024

Abertura do espaço: 17h

Início das apresentações: 17h30

Local: Av. Brig. Faria Lima, 3825 – Itaim Bibi, São Paulo

Ingressos: Os ingressos gratuitos serão distribuídos por lotes. Para adquirir, basta acessar este link . Só podem ser resgatados dois ingressos por CPF e o local está sujeito à lotação.

Transmissão ao vivo: canal oficial do Tomorrowland no YouTube