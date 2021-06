Pré-Olímpico de Basquete: Brasil estreia diante da Tunísia nesta terça Último torneio a caminho de Tóquio e apenas o campeão garante um lugar na competição

Chegou a hora! Após quase 20 dias de preparação, o Brasil estreia no Pré-Olímpico de basquete masculino nesta terça-feira, 29 de junho, diante da Tunísia, a partir das 15h, com transmissão ao vivo no SporTV. A competição é o último caminho para Tóquio-2020 e apenas o campeão garante um lugar no torneio. O Brasil fez grande parte da preparação na Polônia, com dois amistosos contra a seleção polonesa, vencendo ambos. Desde o último sábado, a equipe trabalha em Split, e o técnico Aleksandar Petrovic garante: estamos prontos para o desafio #PorTóquio.

– Fizemos o último treino tático e posso dizer que estou muito contente com todos os jogadores, como estamos na quadra. Nos acostumamos a jogar nesse ginásio aqui em Split. Respeitamos a Tunísia por duas coisas. Jogadores com qualidade, um ex-jogador da NBA. E respeitamos o Pré-Olímpico, onde cada jogo é muito importante. E o Brasil quer e pode brigar pela vaga olímpica. Precisamos ganhar o primeiro jogo para ganhar também confiança, nos classificar para as semifinais e ir em busca do nosso objetivo – disse o técnico Aleksandar Petrovic.

O Brasil enfrentou a Tunísia em apenas uma oportunidade, na Copa do Mundo de 2010, quando venceu por 80 a 65, ainda na primeira fase.

Após a partida contra a Tunísia, o Brasil volta à quadra na quarta-feira, no mesmo horário, diante da Croácia. Os dois primeiros times avançam para as semifinais, quando cruzam com o outro mini-grupo, formado por Alemanha, México e Rússia. A final será no dia 4 de julho e apenas o campeão do Pré-Olímpico consegue um lugar em Tóquio-2020.

– Estamos preparados. Foram muitos treinos. Tempo bom para se preparar para esse campeonato. Estamos prontos para uma boa campanha e temos uma boa chance de nos classificarmos. Vamos dar o nosso máximo, o grupo está focado e pronto para dar o seu melhor. Estou muito feliz de estar aqui, me sinto pronto para um campeonato como o Pré-Olímpico e buscar essa chance de disputar uma Olimpíada. Vestir a camisa da Seleção me deixa cada dia mais feliz e vamos com tudo – contou Bruno Caboclo.

CONVOCADOS

Armadores

Georginho – São Paulo

Marcelinho Huertas – Tenerife-ESP

Rafa Luz – BC Nevžis-Optibet-LIT

Yago – Flamengo

Alas/Armadores

Vitor Benite – Burgos-ESP

Alas

Alex Garcia – Bauru

Léo Meindl – Fuenlabrada-ESP

Alas/pivôs

Bruno Caboclo – Limoges-FRA

Lucas Dias – SESI Franca

Pivôs

Anderson Varejão – Cleveland Cavaliers-EUA

Lucas Mariano – São Paulo

Rafael Hettsheimeir – Flamengo

Comissão técnica

Diretor de Seleções Masculinas – Diego Jeleilate

Gerente Administrativo – Bruno Valentin

Técnico – Aleksandar Petrovic

Assistente técnico – César Guidetti – Unifacisa Basquete

Assistente técnico – Bruno Savignani – Basket Ravenna-ITA

Assistente técnico – Léo Figueiró – Bauru Basket

Preparador Físico – Bruno Nicolaci – Flamengo

Médico – Dr. Carlos Andreoli

Fisioterapeuta – Bruno Secco – Esporte Clube Pinheiros

Fisioterapeuta – Gabriel Peixoto

Massoterapeuta – Paulo Henrique Silva

Nutricionista – Denise Silva

Gerente de Comunicação – Thierry Gozzer

