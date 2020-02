Pré-olímpico: Brasil volta a vacilar no quadrangular final

O Brasil voltou a tropeçar no quadrangular final do Pré-olímpico de futebol masculino e não passou de um empate em 1 a 1 com o Uruguai na noite desta quinta (6) no estádio Alfonso López, em Bucaramanga (Colômbia). Com isto a equipe brasileira chega a apenas 2 pontos em 2 jogos, após empate com a Colômbia pelo mesmo placar na primeira rodada da fase decisiva.

Agora o Brasil terá que buscar a sua classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio diante da Argentina, em partida que acontece no próximo domingo (9).

O jogo

Desde o primeiro minuto o Brasil teve muitas dificuldades diante de um Uruguai que marcava muito forte, em alguns momentos com violência. Além disso, a equipe comandada por André Jardine estava pouco inspirada, errando muitos passes.

Mas mesmo com as dificuldades a equipe brasileira buscava o gol, mas acabava errando nas finalizações. Já a equipe uruguaia chegava pouco. Mas em uma destas chegadas, aos 34 minutos do primeiro tempo, o Uruguai conseguiu abrir o placar, quando volante Ugarte chuta de muito longe, a bola desvia no brasileiro Bruno Fuchs e o goleiro Ivan acaba aceitando.

Porém, o Brasil não demora a empatar. Aos 39 minutos Iago levanta a bola na área uruguaia, Pedrinho cabeceia com perigo e o goleiro Arruabarrena defende parcialmente. Mas, o camisa 12 do Uruguai acaba se enrolando e empurra a bola para o fundo de sua própria meta. Frangaço que salva o time brasileiro.

A partir daí a equipe de André Jardine parte com tudo para o ataque, às vezes de forma desorganizada e dando espaços para o Uruguai chegar com perigo, mas não consegue chegar ao gol da vitória.

Agora, o Brasil terá que buscar a vaga para Tóquio 2020 no próximo domingo contra a Argentina. Promessa de emoção.