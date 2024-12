Pré-estreia: O ‘Auto da Compadecida 2’ não busca ser o ‘1’, mas sim um reencontro com um velho amigo

Mauro Balhessai Mauro Balhessa https://istoe.com.br/autor/mauro-balhessa/ 07/12/2024 - 17:02 Para compartilhar:

É difícil superar uma obra que é hors-concours. Talvez nem seja essa a proposta de “O Auto da Compadecida 2”, que estreia nos cinemas no dia 25 de dezembro. O objetivo, tanto do filme quanto em sua narrativa, é reencontrar um velho amigo. O site ISTOÉ acompanhou a pré-estreia do filme, que contou com a presença do elenco, e ocorreu na CCXP 2024, neste sábado, 7.

História

Tudo acontece 20 anos depois da história da primeira produção, baseada na obra de Ariano Suassuna – e que passou pela aprovação da família do escritor.

João Grilo (Matheus Nachtergaele) está de volta à cidade de Taperoá para encontrar com o seu companheiro Chicó (Selton Mello). No entanto, ele agora é quase uma “santidade” após ressuscitar.

Disputado pelos dois políticos mais poderosos da cidade, João aplica seus golpes para sobreviver e ganhar dinheiro. Mas, novamente, tudo dá errado e ele passa por um novo julgamento de Nossa Senhora (Taís Araújo).

Direção

A direção de Guel Arraes ressalta a comédia, emoção e a obra de Suassuna (como no primeiro longa). A fotografia tem ares de cordel. E a voz de Maria Bethânia, em louvor à Nossa Senhora, conduz o espectador. No segundo filme, há uma pitada a mais de crítica social e reflexão — mas sem perder a pegada popular — e ao mesmo tempo com muito esmero do mais alto nível das sutilezas poéticas nas cenas.

Atuação

A dinâmica dos atores segue impecável, como no Auto 1. Selton e Matheus vivem a própria entidade dos personagens – com um leve destaque para Nachtergaele (sem spoilers!).

Pré-estreia

Ao final do filme, o elenco foi ovacionado pelo público. Nachtergaele chorou copiosamente e disse: ‘É um presente de Natal para os fãs’.

Assista abaixo ao trailer oficial: