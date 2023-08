Pré-estreia do Festival de Veneza homenageará Gina Lollobrigida

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/08/2023 - 15:53 Compartilhe

VENEZA, 23 AGO (ANSA) – A noite de pré-estreia da 80ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza, na próxima terça-feira (29), será dedicada à grande atriz italiana Gina Lollobrigida, que morreu em janeiro deste ano.

A programação na Sala Darsena, no Palácio do Cinema, na ilha do Lido, em Veneza, incluirá a primeira exibição da versão restaurada do documentário de 1958 Portrait of Gina, de Orson Welles.

A obra era um episódio piloto de uma série de TV americana da ABC, jamais completada, sobre “pessoas e lugares”, tendo o grande cineasta como guia.

O filme chegou a ser dado como perdido, e mostra uma entrevista de Welles a Lollobrigida na mansão da artista na Via Ápia, em Roma.

A primeira exibição só ocorreu em 1986, também no Festival de Veneza, no ano seguinte à morte do diretor.

O evento também contará com uma projeção de uma restauração de “La provinciale”, de 1953, dirigido por Mario Soldati, um drama literário feminino adaptado do romance homônimo de Alberto Moravia.

No filme, Gina Lollobrigida vive a protagonista Gemma, em uma interpretação considerada uma das melhores de sua carreira.

O público será convidado para o evento, com entrada gratuita e reservas realizadas através do site labiennale.org, através de um QR Code publicado entre a próxima sexta (25) e a próxima segunda-feira (28) nos jornais impressos locais Il Gazzettino, La Nuova di Venezia, Mestre e Corriere del Veneto. (ANSA).

