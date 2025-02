Pré-Carnaval teve 880 roubos de celular em SP; saiba como se proteger durante a folia

Com a chegada do Carnaval, milhares de brasileiros vão às ruas curtir a folia e se aventurar em blocos. A diversão, porém, não raramente vem acompanhada de riscos comuns a qualquer grande evento – só no final de semana que antecede a festa, entre 22 e 23 de fevereiro, foram registrados 880 roubos de celular no estado de São Paulo.

Apesar da grande incidência de crimes, há uma significativa redução nos números de assaltos em comparação ao ano passado. Em todo o estado, houve uma queda de 62% nos casos de roubos e furtos de celulares em relação à pré-festa do ano passado. Só na capital paulista, que concentra uma das maiores celebrações carnavalescas do país, a diminuição foi de 60%.

De acordo com informações da Polícia Civil, entre os dias 2 e 3 de fevereiro de 2024, o número de roubos chegou a 2.344 – ou seja, 1.464 casos a mais do que o pré-Carnaval deste ano.

Para que o índice de crimes continue abaixo dos registros passados, precauções podem ser tomadas pelos foliões. Confira dicas de como se proteger nas comemorações dos próximos finais de semana: