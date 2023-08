Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/08/2023 - 10:21 Compartilhe

O governador da Flórida e pré-candidato à presidência pelo Partido Republicano, Ron DeSantis, está adotando uma abordagem firme em relação aos imigrantes brasileiros nos Estados Unidos, como parte de sua estratégia para conquistar o apoio da base conservadora do partido. A declaração foi dada em entrevista à emissora de rádio WGIR, de New Hampshire

DeSantis expressou sua visão durante a corrida pela indicação do partido, argumentando que a chegada de pessoas ao país deve estar alinhada com os interesses dos americanos: “As pessoas vêm porque o povo americano acha que é do nosso interesse receber pessoas”, afirmou ele.

Essa declaração, que aborda diretamente os cidadãos brasileiros, reflete a postura xenófoba do governador em relação à política de imigração. DeSantis emergiu como um dos principais concorrentes na disputa pela indicação do partido, potencialmente desafiando até mesmo a candidatura do ex-presidente Donald Trump.

Caso seja eleito, DeSantis rejeita a possibilidade de conceder anistia aos imigrantes em situação irregular nos Estados Unidos. Ele também advoga por um sistema de imigração semelhante aos modelos do Canadá e da Austrália, enfatizando as habilidades e qualificações dos imigrantes como critérios para a admissão.

Uma das mudanças mais significativas propostas por DeSantis é eliminar a opção de patrocinar a cidadania de parentes distantes dos imigrantes: “Um cidadão americano deve trazer ou cônjuge ou filhos estrangeiros. Mas trazer esses primos, tios e tal não é o caminho. Vamos nos livrar disso e nos concentrar mais nas necessidades dos americanos”, afirmou.

O governador está implementando medidas rigorosas para conter a entrada de indivíduos no estado. No ano passado, ele propôs ações que intensificariam a abordagem em relação aos imigrantes em situação irregular, incluindo o envio de militares dos EUA para a fronteira sul, além da detenção e deportação daqueles sem a documentação adequada. Ele também manifestou apoio à construção de uma barreira física ao longo da fronteira sul, inspirado nas ideias do ex-presidente Trump, seu adversário dentro do partido.

