Pré-candidato à prefeitura de Manaus tem apenas 23 anos e diagnóstico de autismo; saiba quem é Amom Mandel

Marina Mianoi Marina Miano https://istoe.com.br/autor/marina-miano/ 24/06/2024 - 16:31 Para compartilhar:

Com o slogan “a juventude está pronta para trabalhar”, Amom Mandel, aos 23 anos, pode se tornar o prefeito mais jovem de uma capital, caso vença a eleição. Atualmente deputado federal, o político lançou sua pré-candidatura em fevereiro deste ano e tem enfrentado críticas de rivais devido à sua idade. Em resposta aos julgamentos de inexperiente e amador, Amon rechaça o que chama de “velhos políticos e levanta bandeira anticorrupção. “Eu tenho 23 anos, sim, e vou me dedicar para bater de frente com os nossos problemas e contra a corrupção como nenhum dos políticos mais velhos fez até hoje na história dessa cidade”, disse, em publicação nas redes sociais.

Quem é Amom Mandel?

Em entrevista à ISTOÉ, o pré-candidato contou que é graduado em gestão pública e, atualmente, cursa mestrado em administração pública no IDP, localizado em Brasília (DF), além de cursar jornalismo “por hobby”.

Amom Mandel é filho de um pernambucano e uma manauense. Ele nasceu em Pernambuco, mas viajava com frequência para Manaus, até se mudar em definitivo para a cidade quando tinha cinco anos.

Na adolescência, passou a realizar trabalhos voluntários em uma série de instituições. Aos 17, após a morte de um tio, resolveu entrar na política.

“Ele chegou a ser socorrido e levado de ambulância para um hospital público, mas a unidade de saúde não tinha medicamentos, nem suporte adequado. Então, a partir desse momento, eu decidi que iria sair da política social e entrar na política partidária”, explicou Amom.

Aos 19 anos, ele se candidatou ao cargo de vereador por Manaus e foi eleito como o mais jovem da história da cidade. Em 2022, com apenas 1 segundo de campanha eleitoral na TV – e com o slogan “beba água” – Amom Mandel disputou para deputado federal e conseguiu se eleger com 288.555 votos.

“Na Câmara de Vereadores de Manaus, fui uma forte oposição e realizava diversas denúncias de irregularidades. Isso fez com que eu sofresse boicote. Essas coisas me impulsionaram nacionalmente e consegui o mandato de deputado federal. Achei que as coisas seriam diferentes, mas continuei a enfrentar a mesma situação. Eu abro editais para destinar recursos a Manaus, mas os gestores municipais simplesmente boicotam e decidem não submeter os projetos”, completou.

Diagnóstico de TEA

Diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista), Amom Mandel ressaltou que, caso seja eleito, possui projetos voltados a essas pessoas. Para isso, ele visitou Florianópolis (SC) e Recife (PE) para estudar o funcionamento de programas nessas regiões.

“A cidade de Florianópolis tem o programa de inclusão escolar e o que eles chamam de ‘multi-hospital’, uma unidade de saúde feita 100% com verbas municipais (que também conta com parceria público-privado) que possui programas dedicados ao atendimento da população neurodivergente. Podemos nos espelhar nesses projetos e fazer algo parecido em Manaus”, afirmou.

Nas pesquisas eleitorais registradas no TSE, o pré-candidato figura entre os três mais votados, em disputa equilibrada com o atual prefeito David Almeida (Avante) e o parlamentar federal Capitão Alberto Neto (PL).