Pré-candidata à prefeitura de Caieiras é ameaçada de morte: ‘Prefeita, só se for no cemitério’

Da Redação 26/07/2024 - 15:28

A vereadora e pré-candidata à Prefeitura de Caieiras (SP) Josie Dartora (PV) denunciou ter sido ameaçada de morte pelo ex-candidato a vereador Felipe Lima Franco. A Polícia Civil investiga o caso.

Felipe pretendia concorrer ao cargo na cidade vizinha de Franco da Rocha pelo partido Solidariedade. Em um vídeo, Lima Franco, na companhia do assessor parlamentar de Caieiras Henrique Stocco, aparece com uma arma e falando que Josie será “prefeita só se for no cemitério”.

Por meio de nota enviada ao site IstoÉ, o Solidariedade afirmou que repudia o ocorrido e, por unanimidade, decidiu que Felipe Lima “não será candidato do partido”. “Antes que um processo interno fosse aberto, o próprio entregou sua carta de desfiliação. Lamentamos o ocorrido e prestamos a nossa total solidariedade à Josie Dartora”, completou.

Já a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) afirmou que um boletim de ocorrência por ameaça, incitação ao crime e código eleitoral (assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por qualquer meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo) na Delegacia de Franco da Rocha. “A vítima compareceu à delegacia e contou que teve conhecimento de um vídeo em que os investigados aparecem proferindo ameaças contra a sua integridade física. Diligências estão em andamento visando ao esclarecimento dos fatos e detalhes serão preservados para garantir a autonomia dos trabalhos policiais”, ressaltou.

A assessoria jurídica da vereadora afirmou que a Justiça Eleitoral determinou que os autos sejam encaminhados à Polícia Federal. Ainda destacou que Josie já tinha sido ameaçada pelo irmão do atual prefeito de Caieiras e, por conta disso, anda com seguranças particulares.

Por meio de uma publicação nas redes sociais, a vereadora Josie Dartora agradeceu o apoio, solidariedade e força que vem recebendo. “Medidas cabíveis foram tomadas e espero que a justiça cumpra seu papel o mais breve possível. Continuarei lutando por uma Caieiras mais justa e solidária para todos, nada me calará”.