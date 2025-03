‘PRBT não trabalha com plano B’: presidente da sigla desmente saída de Marçal

O presidente nacional do PRTB, Leonardo Avalanche, desmentiu nesta terça-feira, 4, o boato de que teria um plano “B” em caso de o empresário Pablo Marçal decida se filiar ao União Brasil para concorre na eleição de 2026.

Segundo a CNN, o partido informou por meio de nota que “o PRTB não trabalha com plano B. Nosso foco total está em fortalecer o projeto com Pablo Marçal, que permanece filiado e comprometido com o partido”.

O presidente nacional da legenda afirmou que o PRTB vem sendo procurado por “diversos líderes políticos”, mas Marçal continua sendo o nome da sigla.

“Reafirmamos: Pablo Marçal é o nome do PRTB para 2026, e seguimos focados em trabalhar por esse objetivo”, finalizou.

Conforme mostrou a IstoÉ, Pablo Marçal e o cantor sertanejo Gusttavo Lima estariam se aproximando do União Brasil e para possivelmente se filiarem ao partido. Apesar de não ter uma data definida, há expectativa de que a filiação aconteça em 4 de abril, mesmo dia da pré-candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, para a Presidência da República.

Uma fonte no União Brasil disse que já houve um acordo verbal, e que os banners da filiação já estão prontos. As filiações, embora encaminhadas, ainda não são dadas como certas, sendo a inelegibilidade de Marçal pela Justiça Eleitoral de São Paulo um dos fatores que pesam para que a legenda adote um tom de cautela.

Outro interlocutor ressaltou à reportagem que as negociações estão em estágio avançado, mas que há um certo impasse em relação às candidaturas, já que a entrada de Marçal no União poderia enfraquecer Ronaldo Caiado dentro da legenda.