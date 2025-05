Prazo para regularizar título de eleitor termina hoje

Termina nesta segunda-feira, 19, o prazo para regulamentar o título de eleitor e assim evitar o cancelamento do documento. Em todo o território nacional, cerca de cinco milhões de eleitores correm o risco de perder o título por não terem votado nas três últimas eleições.

Por conta disso, os eleitores que não justificaram a ausência nos pleitos e não pagaram a multa devem procurar a Justiça Eleitoral por meio dos sites dos tribunais regionais ou do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Depois de quitar os débitos existentes e justificar as ausências, que pode ser feito pelo aplicativo e-Titulo ou presencialmente em algum cartório eleitoral, a situação do eleitor ser regularizada.

Para saber de está com alguma pendência, o eleitoral pode procurar um cartório eleitoral ou acessar o site do TSE ou do Tribunal Regional Eleitoral da sua região. Por meio da página oficial, é só em “serviços eleitorais”, depois “autoatendimento eleitoral” e, em seguida, selecionar a opção “débito eleitoral”.

O eleitoral que não regularizar a situação ficará impedido de se inscrever e participar de concurso público, bem como tomar posse, caso seja aprovado; além de não conseguir emitir documentos importantes como passaporte e carteira de identidade.