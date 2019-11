Prazo para preencher Questionário do Estudante do Enade termina hoje

Cerca de 34 mil estudantes do ensino superior ainda não preencheram o Questionário do Estudante do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2019, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Eles representam 7,5% do total de 435 mil inscritos. O prazo para que isso seja feito termina hoje (21), às 23h59, no horário de Brasília.

O preenchimento do Questionário e o comparecimento à prova são requisitos obrigatórios para que o estudante possa colar grau. O Questionário pode ser acessado pelo Sistema Enade. [LINK: http://enade.inep.gov.br/enade/#!/index] Para ter acesso, o estudante precisa realizar o cadastro no Enade 2019. É necessário selecionar a opção “Primeiro Acesso” para criar login e senha. O Inep solicita o número de CPF, além de um telefone e e-mail válidos.

Segundo o Inep, é responsabilidade do estudante verificar se o cadastro foi concluído com sucesso, para garantir que possa responder ao Questionário do Estudante. Só podem se cadastrar os estudantes que foram previamente inscritos pelos coordenadores de curso.

Local de prova

Apenas após o preenchimento do Questionário, o estudante poderá saber onde fará o exame, que será aplicado neste domingo (24), em 1.063 municípios.

De acordo com o Inep, cerca de 154 mil estudantes do ensino superior ainda não sabem onde farão as provas. Eles representam cerca de um terço, 35,5%, dos inscritos.

O local de prova está disponível no Cartão de Confirmação de Inscrição, que pode ser acessado também no Sistema Enade. Além do local de prova o Cartão contém também informações sobre os horários de aplicação e atendimentos especiais, caso tenham sido solicitados e aprovados.

O Enade é um exame feito por estudantes – ao final dos cursos de graduação – para avaliar conhecimentos, competências e habilidades desenvolvidas ao longo do curso. O exame é um dos componentes da avaliação das instituições de ensino superior de todo o país. A cada ano, um grupo diferente de cursos é avaliado.

Neste ano, o Enade avaliará os cursos das áreas de ciências agrárias, ciências da saúde e áreas afins; engenharias e arquitetura e urbanismo; e os cursos superiores de tecnologia nas áreas de ambiente e saúde, produção alimentícia, recursos naturais, militar e de segurança.