Prazo de inscrição para concurso de grãos especiais de café da BSCA vai até 6/9

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/08/2024 - 10:55 Para compartilhar:

São Paulo, 9 – As inscrições no Cup of Excellence 2024, principal concurso de qualidade para café especial do mundo, estão abertas até 6 de setembro. O certame é realizado pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), como ação do projeto setorial “Brazil. The Coffee Nation”, e com a Alliance for Coffee Excellence (ACE).

O concurso, que celebra seus 25 anos de história em 2024, é aberto a todos os produtores e produtoras de café arábica do País e tem três categorias: Via Úmida: destinada a cafés despolpados, desmucilados e cerejas descascados; Via Seca: para cafés naturais, secos com casca; e Experimental: voltada a cafés que passaram por processo de fermentação induzida.

As inscrições devem ser feitas no site da BSCA (www.bsca.com.br), informando a região produtora de origem do café, e é permitida a inclusão de até duas amostras, desde que em categorias diferentes. Ao se inscrever, o produtor ou a produtora se comprometem a manter disponível o lote registrado. Para uma virtual desistência, deve ser encaminhado um e-mail, com até duas semanas de antecedência ao leilão dos vencedores, para concurso@bsca.com.br.

Os cafés inscritos no Cup of Excellence 2024 serão registrados, codificados e passarão por avaliação da comissão de degustadores da pré-seleção. Classificadas quanto a tipo, cor, aspecto, umidade, atividade de água, defeitos e qualidade da bebida, os lotes que obtiverem nota igual ou superior a 86 pontos (escala de zero a 100 da competição) passarão para a Fase Nacional, respeitando o limite de 150 amostras.

Esses cafés serão reavaliados pelo júri nacional e os que voltarem a obter pontuação igual ou superior a 86 pontos, respeitando o limite de 40 lotes (14 da categoria Via Úmida, 14 da Via Seca e 12 da Experimental), serão classificados para a Fase Internacional, quando juízes de diversos países voltarão a analisar as amostras e definirão, com nota de corte igual ou acima de 87 pontos, os 30 vencedores do Cup of Excellence 2024 (10 por categoria).

Os 30 vencedores, considerados os melhores cafés especiais da safra 2024 do Brasil, serão ofertados em leilão on line, onde os principais compradores de todo o mundo disputam a excelência brasileira em café e pagam valores muito acima do mercado.

Além dos vencedores do Cup of Excellence, também serão considerados “vencedores nacionais” do concurso os cafés que forem à Fase Internacional, pontuarem acima de 86 pontos, mas que não integrarem os 30 vencedores do concurso. Esses lotes ficarão disponíveis para aquisição de compradores de todo o mundo em uma plataforma virtual.

Como exemplo de valorização dos cafés especiais que participam do Cup of Excellence, o maior lance do leilão de 2023 foi dado ao café produzido na Fazenda Rainha (Orfeu Cafés), de São Sebastião da Grama (SP), campeão da categoria “Via Seca”, ao valor de R$ 84,5 mil para cada saca de 60 kg à época, pago pela empresa Sarutahiko Coffee, do Japão. Esse foi o maior preço da história para um café natural brasileiro.