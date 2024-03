Pravaler conclui emissão de R$ 285 milhões em FIDCS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/03/2024 - 12:59 Para compartilhar:

O Pravaler, empresa responsável por crédito estudantil privado, anunciou nesta terça-feira a conclusão da emissão de R$ 285 milhões em FIDCs (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). Segundo a fintech, o “montante será destinado ao financiamento estudantil para os cursos de graduação no primeiro semestre de 2024”.

Para a companhia, a operação foi positiva, uma vez que os valores foram captados na taxa piso da oferta, além de ter recebido aproximadamente R$ 1 bilhão em propostas, o que representa mais de três vezes o volume financeiro necessário para a originação do semestre.

“As transações reforçam a estratégia da companhia em fortalecer cada vez mais a parceria com as instituições de ensino oferecendo uma solução de captação estruturada e preparada para atender a alta procura pelo financiamento”, afirma o CFO do Pravaler, Haroldo Carvalho.

Segundo o executivo, desde o início de 2024, mais de 250 mil pessoas já buscaram pela solução para ingressar no ensino superior, alta de 56% em relação ao consolidado do ano anterior. Além disso, apenas em janeiro deste ano, a procura por financiamento para o curso de medicina registrou um aumento de 100% em comparação com igual período de 2023.

O crescimento no número de novos estudantes para financiamento do curso de medicina motivou ainda na criação de uma vertical específica para atender à demanda. “Foram firmadas diversas novas parcerias com instituições que figuram desde as pertencentes a grandes grupos listados, até faculdades regionais de renome, para atender essa demanda em particular”, explica Carvalho.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias