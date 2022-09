Prática de exercícios físicos pode facilitar orgasmo; entenda

Da Redação 06/09/2022 - 20:30 Compartilhe

Incontáveis são os benefícios da prática de exercícios físicos: eles melhoram o humor, aceleram o metabolismo e podem, até mesmo, diminuir o risco de doenças cardiovasculares. Mas se isso não for motivação suficiente, que tal deixar as coisas mais… sensuais? É isso mesmo: uma rotina de treinos pode facilitar a chegada de seu orgasmo.







Um novo estudo realizado pela Universidade de Florença, na Itália, comprovou que espantar o sedentarismo também pode ter um benefício sexual. No entanto, existe um tempo ideal para que a prática de exercícios facilite o orgasmo: são cerca de quatro horas por semana.

Segundo a pesquisa, mais de seis horas por semana de exercícios estão associadas a uma redução da satisfação sexual. Analogamente, durante as entrevistas, mulheres que raramente se exercitavam relataram níveis mais altos de disfunção sexual.

Embora mais pesquisas sejam necessárias para entender as causas e efeitos dessa relação, os cientistas teorizam que isso pode acontecer devido ao aumento na circulação sanguínea, incluindo o aumento do fluxo para as regiões inferiores.

Além disso, os benefícios de uma vida ativa incluem melhora na autoestima e aumento dos hormônios da felicidade. De acordo com a “Slice”, de onde são as informações, outra teoria sobre os resultados é que mulheres que se exercitam excessivamente podem ter problemas de imagem corporal que afetam a satisfação sexual.