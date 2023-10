Prates: Pbio não vai fazer biorrefino, isso é da holding; mas pode originar o óleo vegetal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/10/2023 - 20:15 Para compartilhar:

A Pbio, braço de biodiesel da Petrobras que estava na lista de privatização do governo anterior, não vai fazer parte do refino de biocombustíveis da Petrobras, afirmou nesta quinta-feira, 19, o presidente da estatal, Jean Paul Prates, ressaltando que o papel da empresa poderá ser de organizadora da cadeia produtiva para garantir fornecer biodiesel para a produção do Diesel R da Petrobras no contexto da transição energética.

“A Pbio não vai fazer biorrefino, isso é da holding, mas pode originar o óleo vegetal”, disse Prates, explicando que a subsidiária tem três plantas, que estão sendo avaliadas e podem ajudar a fornecer matéria-prima para a produção do diesel renovável da Petrobras (Diesel R).

Atualmente, o Diesel R ainda é produzido apenas em uma das refinarias da companhia, mas existem planos de expansão, visando a transição energética, e a previsão é de ganho de escala.

Prates disse ainda que a cadeia de etanol também será avaliada – “apesar de falarem que é nosso concorrente, tem a mistura na gasolina”. Segundo ele, apesar de uma cadeia importante, os planos para o etanol não serão contemplados pelo Plano Estratégico 2024-2028 da companhia, previsto para ser divulgado em novembro.

