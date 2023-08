Prates ignora e constrange Renan

Edson Francoi Edson Franco - https://istoe.com.br/author/edsonfranco/ 16/08/2023 - 17:34 Compartilhe

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) fez de tudo até que conseguiu aprovar requerimento para convidar o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, a explicar no Senado os planos da petroleira sobre a Braskem, petroquímica responsável pelo afundamento do solo de bairros em Maceió e que tem na estatal do petróleo uma de suas controladoras junto com a Novonor (Ex-Odebrecht).

Acontece que Prates, alvo de críticas de Renan, simplesmente não aceitou o convite e não compareceu. A audiência foi cancelada. Renan agora vai pensar na melhor estratégia para criticar Prates. Deve começar pelas redes sociais.

