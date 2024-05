Prates é demitido da Petrobras: entenda histórico de atritos com o governo

Da Redação, ISTOÉ Dinheiroi Da Redação, ISTOÉ Dinheiro https://istoe.com.br/autor/istoe-dinheiro/ 14/05/2024 - 22:22 Para compartilhar:

A demissão de Jean Paul Prates da presidência da Petrobras ocorre após meses de atritos do executivo com integrantes do governo e de um processo de “fritura”.

A decisão ocorre um dia após a Petrobras ter divulgado o seu balanço do 1º trimestre e um novo pagamento de dividendos aos acionistas.

Mesmo tendo sido mantido no cargo em meio a polêmica em torno do pagamento de dividendos extraordinários da estatal, a destituição de Prates já era dada como certa, ainda que inicialmente esperada para depois das eleições municipais.

O desgaste de Prates entre integrantes do governo federal é antigo. Uma das principais críticas em relação ao presidente da estatal é que ele tomava decisões sem consultar o setor, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da Casa Civil, Rui Costa, responsável pela articulação e coordenação das atividades do Executivo federal. Também havia uma percepção de que o ex-senador não está conseguindo ter um papel de liderança à frente da empresa.

A falta de relação com os integrantes do governo tornou público o desalinhamento entre o comando da estatal e as pastas da gestão. Desde o início do governo, houve desgastes relacionados às indicações de conselheiros, à política de preço adotada até então pela empresa e à venda de ativos.

Prates também sofreu críticas e pressões públicas para que a Petrobras investisse mais em gás natural e acelerasse investimentos de interesse do governo, como o setor de fertilizantes e indústria naval.

Polêmica do corte de dividendos

Os atritos se intensificaram em abril, após a decisão inicial da Petrobras de cortar o pagamento de dividendos extras, revertida no final de abril em assembleia de acionistas, que aprovaram o pagamento de 50% dos dividendos extraordinários possíveis do exercício de 2023.

Inicialmente, em reunião em março, o conselho da Petrobras havia decidido reter 100% dos dividendos extras possíveis em uma reserva estatutária, manifestando preocupações com a capacidade de investimento da empresa.

Após as reações negativas tanto do mercado como de integrantes do governo, o conselho da Petrobras informou que “entendeu, por maioria”, como satisfatórios os esclarecimentos da diretoria financeira da empresa de que a distribuição de dividendos extraordinários de até 50% do lucro líquido de 2023 não comprometeria a sustentabilidade da empresa.

A distribuição de metade dos dividendos extraordinários significará um ingresso de pouco mais de R$ 6 bilhões nos cofres da União, que é a principal acionista da estatal. A remuneração total aos acionistas referente ao exercício de 2023 somou R$ 94,35 bilhões, já incluindo os dividendos extraordinários.

No auge da crise de abril, o nome do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, chegou a ser anunciado por diversos veículos como o escolhido por Lula para substituir Prates.

As fontes do Planalto informam agora que Magda Chambriard foi convidada por Lula para ser a substituta de Prates e já aceitou. A executiva é uma figura conhecida no setor de petróleo, tendo atuado como diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo (ANP) durante o governo de Dilma Rousseff.

Em fato relevante ao mercado, a Petrobras informou apenas que recebeu nesta terça-feira de Prates solicitação para que o conselho de administração da estatal se reúna para apreciar o encerramento antecipado de seu mandato como CEO. Segundo o comunicado da companhia, ele informou que, se aprovado o encerramento do mandato, ele pretende posteriormente apresentar sua renúncia ao cargo de membro do conselho de administração da Petrobras.

Os papéis da Petrobras em Nova York (os chamados ADrs, recibos de depósitos e certificados de ações) caíam mais de 7% em Nova York no after market após a notícia.

A maior preocupação do mercado é o risco de maior interferência política na gestão da Petrobras.

“O último ano foi um teste para a governança da Petrobras em diversos aspectos, demonstrando que, apesar das tentativas de interferência política, parte das diretrizes da empresa foi mantida, embora seja necessário reconhecer que em certos aspectos, como a defasagem nos preços dos combustíveis, houve falhas na implementação”, disse Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, destacando que ainda não há uma compreensão clara das mudanças que serão implementadas.