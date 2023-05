Prates diz planejar tornar Petrobras novamente nacional, em todas as regiões brasileiras

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/05/2023 - 15:53 Compartilhe

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, voltou a dizer que planeja tornar a empresa novamente nacional, com presença em todas as regiões do Brasil. Ele fez a afirmação em entrevista coletiva sobre os resultados financeiros do primeiro trimestre do ano.

“Mostramos isso (aumento da presença da empresa no País) com os investimentos de US$ 2,5 bi no primeiro trimestre”, disse Prates.

O volume investido nos três primeiros meses do ano representou alta de 40,4% com relação ao mesmo período de 2022. Os investimentos da Petrobrás são um dos pontos de maior atenção do mercado financeiro em relação à companhia, devido a seu impacto no balanço financeiro e na distribuição de dividendos a acionistas.

A tendência é que esse volume de investimentos aumente ainda mais a partir de agora e, principalmente, a partir do ano que vem, com a entrada em vigor de um novo plano estratégico que vai propor uma investida sólida e escalonada em energias renováveis para fazer frente à transição energética. Na abertura da entrevista, Prates voltou a reforçar a primazia desse processo.

Sobre preços, Prates informou que a Petrobras vai seguir comprometida com preços em equilíbrio com o mercado, que garantam competitividade à empresa, sem perder espaço em áreas de influência das refinarias da empresa.

O presidente da Petrobras destacou que, nos 100 primeiros dias da gestão, o preço do diesel praticado pela Petrobras caiu 23%, o da gasolina, 4%, e o do GLP (gás de cozinha), 19%.

A empresa prepara uma nova estratégia de preços que, segundo Prates disse à imprensa nesta sexta-feira, vai observar os contextos regionais e, também, a relação com cada cliente.

Ele tem dito que os preços não serão mais equivalentes ao de importação, mas não deve “se desgarrar” da referência de preços internacionais das commodities, petróleo bruto e derivados.

