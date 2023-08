Prates diz não reconhecer nenhum sinal de desabastecimento de diesel

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/08/2023 - 14:37 Compartilhe

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, disse nesta quarta-feira, 16, que “não há nenhum sinal de desabastecimento de diesel”. “Não há sinal nenhum da nossa parte, nossos controles”, disse, após participar de audiência pública nas Comissões de Serviços de Infraestrutura e de Desenvolvimento Regional e Turismo no Senado.

Prates disse que, com o reajuste do preço do diesel anunciado nesta terça-feira, 15, haveria menos razões ainda para temer um desabastecimento do combustível. “Ainda mais que reajustamos, então tem menos razão ainda pra ter gente represando diesel ou tendo algum problema de desabastecimento”, afirmou.

O presidente da Petrobras disse que a estratégia da companhia tem sido de coibir a volatilidade do preço dos combustíveis e atuar como um player no mercado.

