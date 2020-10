Prateleiras desabam em supermercado no MA e matam ao menos uma pessoa

Um desabamento de prateleiras cheias de produtos em um supermercado matou ao menos uma pessoa e deixou outras quatro feridas na noite desta sexta-feira (2), em São Luís, no Maranhão, segundo o Corpo de Bombeiros do Estado.

De acordo com reportagem do Jornal da Globo, o acidente ocorreu por volta das 20h, quando uma das prateleiras do atacadão Mix Mateus Atacarejo desabou e acabou derrubando em sequência outras prateleiras.

Em um vídeo postado nas redes sociais, é possível ver o momento exato do acidente.

Em outro vídeo, é possível ver parte do procedimento dos Bombeiros em busca das vítimas do desabamento. Assista:

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), postou em sua conta no Twitter que estava acompanhando o socorro às vítimas realizado pelos Bombeiros. O nome da vítima fatal não foi divulgado.

Sigo acompanhando o socorro às vítimas do acidente no supermercado Mateus. Secretário de Segurança Pública e comandante do Corpo de Bombeiros estão no local, coordenando o trabalho das nossas equipes. pic.twitter.com/g2VErAmXdh — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) October 3, 2020

