Prass anuncia saída do Palmeiras após 7 anos: ‘Não foi da maneira como planejei’

Fernando Prass não jogará mais pelo Palmeiras. Por meio de suas redes sociais, o goleiro anunciou na manhã deste sábado que encerrou seu ciclo no clube alviverde, do qual se tornou uma das principais referências nos últimos anos.

“Não foi da maneira como planejei, mas hoje se encerra meu ciclo no Palmeiras. Obrigado Palmeiras e torcida pelo carinho!”, escreveu o goleiro. Ele tem contrato com o Palmeiras até o final de dezembro e não renovará o vínculo.

Fernando Prass chegou em 2013, momento difícil do Palmeiras, que iniciaria, naquele ano, a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Ao todo, o goleiro ficou sete anos no time alviverde e conquistou quatro títulos: Série B, Copa do Brasil (2015) e Campeonato Brasileiro (2016 e 2018).

Prass se tornou ídolo da torcida pelas atuações e pela postura profissional e de líder. O goleiro viveu seu auge em 2015, na disputa da Copa do Brasil, depois de defender pênaltis na semi e final da competição e, ainda, converter a cobrança que garantiu o título à equipe alviverde.

Em entrevistas recentes, o goleiro havia manifestado seu desejo de permanecer e até de encerrar a carreira no Palmeiras. Aos 41 anos, Prass afirmou recentemente que está em forma e ainda tem “muita lenha para queimar”. Ele não indicou o que fará no futuro.

Ao todo, Prass, primeiro goleiro contratado pelo Palmeiras desde o paraguaio Gato Fernández em 1994, atuou em 274 jogos com a camisa do Palmeiras, o que o fez ser o oitavo arqueiro com mais partidas pelo clube na história, atrás de Leão, Marcos, Valdir de Morais, Velloso, Oberdan, Sérgio e Gilmar. Em relação ao atual elenco, só jogou menos partidas que Dudu.

Com a saída de Prass, Jailson deve permanecer no Palmeiras. Para a próxima temporada, a diretoria já acertou o retorno do jovem Vinicius Silvestre, que estava emprestado ao CRB. O titular da posição é Weverton.