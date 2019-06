Praias da Sardenha são eleitas as mais bonitas da Itália

ROMA, 14 JUN (ANSA) – A ilha de Sardenha, na Itália, foi eleita a região com o maior número de praias bonitas do país pelo “Guida Blu 2019”, um guia turístico criado pelas ONGs Legambiente e Touring club italiano.

Apresentado em Roma, o catálogo “O mais belo mar de 2019” analisa as melhores praias e lagos italianos. Ao todo, a classificação máxima de “cinco velas” foi atingida por 16 áreas turísticas e sete lagos.

De acordo com o ranking das regiões, a “rainha do verão” tem cinco costas com a maior pontuação, seguida pela Sicília (3), Puglia (3), Campânia(2), Toscana(2) e Ligúria (1). O mar Tirreno foi o mais premiado, tendo cinco velas atribuídas a sete distritos. Além disso, Pollica e Cilento (Salerno) , Castiglione della Pescaia, Maremma Toscana (província de Grosseto, Toscana), Baronia di Posada e o Parque Natural de Tepilora aparecem na lista.

No quesito lagos, o Trentino-Alto Ádige se confirma como a melhor localidade: Molveno foi eleito a comuna com o lago mais bonito do país. Na sequência aparecem Sospirolo (Lago de Mis, no Vêneto) e vários outros municípios na costa ocidental do Lago de Garda (Gardone Riviera, Gargnano, Riva del Garda , Limone sul Garda, Tignale). (ANSA)