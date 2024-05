Praias da Itália têm 705 resíduos a cada 100 metros, diz ONG

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/05/2024 - 17:42 Para compartilhar:

ROMA, 3 MAI (ANSA) – Um relatório da ONG italiana Legambiente revelou que, com uma média de 705 resíduos em cada 100 metros lineares de praias na Itália, 40,2% consistem em cinco tipos de objetos – bitucas de cigarro, pedaços de plástico, tampas de plástico, materiais de construção e demolição e utensílios descartáveis de plástico.

O monitoramento foi realizado em 33 praias de 12 regiões, totalizando 179 mil m², onde foram coletados e catalogados 23.259 resíduos.

O relatório Beach Litter (lixo de praia, em português) aponta uma preocupação específica com produtos plásticos de uso único proibidos pela diretriz europeia Single Use Plastics (SUP), em vigor na Itália desde 14 de janeiro de 2022, e que juntamente com redes e equipamentos de pesca e aquicultura ainda representam 56,3% do total de resíduos monitorados em 2024.

Desde 2014 a presença desse tipo de objeto não parece mostrar sinais de redução significativa.

Foram coletadas 3.338 bitucas de cigarro (14,4% do total), com uma média de 101 a cada 100 metros de praia.

Em seguida no ranking, há 2.195 (9,4%) objetos e fragmentos de plástico com tamanhos entre 2,5 e 50 cm, 1.566 (6,7%) tampas, materiais de construção (5,5%) e utensílios descartáveis de plástico (4,2%).

O pódio dos materiais mais comuns nas praias monitoradas continua sendo o plástico, com 79,7% dos objetos encontrados. Em seguida, há vidro/cerâmica com 6,6%, metal presente em 4,5% e papelão/papel com 2,9%.

De 33 praias monitoradas, 6,6% foram classificadas como sujas ou muito sujasde acordo com o Índice de Limpeza da Costa (Clean Coast Index). (ANSA).