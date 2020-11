Praia, Osasco, Minas e Bauru seguem 100% em rodada com 2 jogos adiados pela covid

Em uma rodada da Superliga Feminina que teve dois jogos adiados em função de casos de coronavírus, os favoritos que entraram em quadra se deram bem. Nesta sexta-feira, Praia Clube, Osasco, Minas e Sesi-Bauru triunfaram pela quarta jornada da competição, se mantendo invictos no torneio.

Único time que ainda não perdeu sets na competição e líder pelos critérios de desempate, o Praia Clube jogou em Uberlândia nesta sexta e derrotou o Pinheiros por 3 a 0, com parciais de 25/22, 25/18 e 25/15. A levantadora Claudinha foi escolhida o destaque do duelo. A oposta Brayelin Martinez também brilhou e foi a maior pontuadora do confronto, com 14 pontos (12 de ataque, um de saque e um de bloqueio).

O Osasco também aplicou 3 a 0, no São José dos Pinhais, no Paraná, com parciais de 25/21, 25/15 e 25/22. A ponteira Jaqueline se destacou no confronto, sendo a maior pontuadora do jogo, com 20 acertos, para o vice-líder da Superliga Feminina.

Em Belo Horizonte, ainda que tendo muitas dificuldades no terceiro set, o Minas fez 3 a 0 no Fluminense, com parciais de 25/14, 25/14 e 25/23. A ponteira Pri Daroit foi a maior pontuadora do duelo com 15 pontos, enquanto a levantadora Macris acabou sendo eleita a melhor jogadora do duelo diante de um adversário que ainda não pontuou.

“Achei positiva a consistência da nossa equipe, principalmente, nos dois primeiros sets, quando estivemos bem focadas e fazendo aquilo que a gente tinha estudado. No terceiro set, claro que se a gente não toma os cuidados necessários, a gente acaba se desconcentrando um pouco e acredito que foi o que aconteceu. Então, é saber que cada set é importante e tem que lutar ponto a ponto”, disse Macris, levantadora do terceiro colocado da Superliga.

Já o Sesi-Bauru precisou de cinco sets para derrotar o São Paulo-Barueri e seguir invicto na Superliga. O time do interior paulista triunfou por 3 a 2, com parciais de 23/25, 25/20, 19/25, 25/20 e 15/11. A ponteira Tifanny, que marcou 15 pontos, levou o Troféu VivaVôlei. Mas a oposta Rahimova foi a maior pontuadora da partida, com 21 acertos.

JOGOS ADIADOS – A Superliga Feminina teria dois jogos neste sábado, mas eles estão adiados. Foram os casos de Brasília x São Caetano, após sete casos de covid-19 no elenco do time do Distrito Federal, e Flamengo x Curitiba, por causa dos cinco resultados positivos no elenco do time carioca, que também teve partida diante do Fluminense reprogramada. Esses jogos da quarta rodada ficaram para 15 de dezembro.

