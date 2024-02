Praia de nudismo na Austrália ameaçada de fechamento: ‘Não é consistente com os valores’

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 15/02/2024 - 4:28 Para compartilhar:

Os nudistas poderão em breve ser proibidos de ir ao natural numa popular praia australiana onde o uso de roupas é opcional – apesar de defenderem firmemente a recreação nua como um “modo de vida legítimo”.

O NSW Parks and Wildlife Service (NPWS) está considerando decretar a proibição em Tyagarah Beach, um dos poucos locais de nudismo restantes em Nova Gales do Sul, de acordo com o 9 News.

A nudez “não é consistente com os valores sob os quais a reserva é gerida”, escreveu o NPWS numa carta de dezembro ao governo local.

“Por exemplo, as pessoas estão acessando não só à praia, mas também às dunas e às dunas posteriores, o que está criando problemas ambientais. A continuação de uma área onde o uso de roupas é opcional na Reserva Natural de Tyagarah não é apoiada pelo NPWS”, afirma a carta.

A mudança ocorre depois que o governo estadual percebeu que o trecho de 800 metros da orla marítima na verdade está sob sua jurisdição, e não sob a jurisdição do Conselho do Condado de Byron Bay, como se supunha anteriormente.

A praia de Tyagarah era uma zona de “roupas opcionais” desde 1998, uma política que o NPWS determinou que não era mais aplicável sob a transferência de autoridade.

Mas os entusiastas do nudismo estão se opondo à mudança de regras, argumentando que a praia tem sido um local seguro tanto para os banhistas nus como para os banhistas vestidos, muito antes de o município ter se tornado um local oficial onde o vestuário é opcional, há 25 anos.

“Eu tomo banho nu nas praias de Byron Shire desde que era criança, nos anos 70 e 80”, disse Bradley Benham, da Byron Naturists, ao 9 News.

“Com minha família naquela época, você poderia ir para áreas desertas de New Brighton Beach ou South Golden Beach”, continuou ele, acrescentando que deseja que seus filhos “tenham a mesma oportunidade de serem criados com boa confiança em seu corpo”.

“Esses tempos já passaram. Agora temos uma população muito maior. Temos muito mais usuários da praia e precisamos de uma área legalmente designada onde possamos tomar banho nus.”

Benham iniciou uma petição online na semana passada dirigida à Ministra do Meio Ambiente de NSW, Penny Sharpe, implorando para salvar a praia do fechamento. A petição estava abaixo da meta de 1.500 assinaturas na quarta-feira, apenas quatro dias depois de ter sido lançada.

“A recreação nua é um modo de vida legítimo, e a comunidade local, os visitantes interestaduais e internacionais têm direito a algum espaço público onde essa liberdade possa ser expressa”, escreveu Benham.

“Fechar a praia em tão pouco tempo e sem consulta pública ou oferta de local alternativo é injusto.”

A praia nua não tem estado isenta de problemas nas últimas décadas, com a polícia local recebendo queixas de comportamento obsceno e práticas sexuais na área.

O Conselho do Condado de Byron Bay em 2018 rejeitou uma recomendação para fechar a praia de nudismo, optando por instalar câmeras de vigilância como segurança extra, informou o 9 News.

A recomendação mais recente da NSWP sugeriria que todas as placas de “roupas opcionais” fossem removidas da praia e de suas informações nas redes sociais até 8 de abril.

