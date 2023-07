Praia de Cala Luna, na Sardenha, terá limitação de visitantes

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/07/2023 - 14:42 Compartilhe

DORGALI, 25 JUL (ANSA) – A praia de Cala Luna, pérola natural do Golfo de Orosei, região paradisíaca na costa leste da Sardenha, vai passar a ter um limite de público.

Entre 1º de agosto e 15 de setembro, a praia, acessível apenas por via marítima e que atrai milhares de turistas anualmente, só poderá ser ocupada por até 600 pessoas simultaneamente.

“Cala Luna é um símbolo da Sardenha e não devemos permitir que essa joia seja destruída. Para preservá-la, decidimos adotar um limite. A praia foi reduzida em um quarto em relação ao ano passado por causa do mau tempo de meses atrás. Agora está retornando à sua extensão natural e devemos preservá-la”, disse à ANSA a prefeita de Dorgali, cidade que abriga a praia.

“A medida é experimental e vai ser monitorada para entendermos qual é a carga que a praia é capaz de suportar”, acrescentou.

A decisão foi mal recebida pelo setor de serviços e turismo da região, que já considera os resultados financeiros do verão abaixo das expectativas.

“Tentamos de todas as formas encontrar um ponto de vista em comum, eu esperava chegar a um entendimento com os operadores turísticos. Estão preocupados com os resultados da estação, mas eu sou uma administradora e tenho o dever de proteger o meio ambiente e a segurança dos banhistas”, argumentou a prefeita.

Ela se comprometeu, no entanto, a estabelecer um diálogo com o setor para planejar as regras para 2024. (ANSA).

