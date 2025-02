Prada anuncia nova CEO da marca Miu Miu

MILÃO, 13 FEV (ANSA) – O Grupo Prada anunciou nesta quinta-feira (13) a nomeação da italiana Silvia Onofri como a nova CEO da marca Miu Miu a partir do próximo dia 26 de fevereiro.

A executiva será responsável pela marca jovem do grupo Prada, conhecida pelos suéteres de cashmere e pela bolsa Arcadie, que se tornou um dos motores de crescimento da grife de Miuccia Prada e Patrizio Bertelli.

Onofri assumirá o cargo que está vago desde o outono passado, quando Benedetta Petruzzo deixou a Miu Miu rumo à Christian Dior Couture para assumir o cargo de diretora-geral adjunta.

Com uma carreira iniciada na Bulgari, uma casa de joias pertencente ao conglomerado de luxo LVMH de Bernard Arnault, Onofri tem uma vasta experiência no setor e já ocupou cargos na empresa de moda Bally, além de ter ingressado na VF Corp em 2023 como presidente da marca Napapijri, liderando sua transformação e reposicionamento no mercado.

Mestre em Economia e Negócios pela Universidade La Sapienza, em Roma, Onofri conta em seu currículo com cursos de especialização na London School of Economics e na Universidade de Greenwich.

(ANSA).