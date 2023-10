Prada ajudará a projetar trajes espaciais para a missão lunar da NASA em 2025

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 06/10/2023 - 5:53 Compartilhe

Um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a Prada.

A grife italiana de moda de luxo anunciou na quarta-feira que se unirá à Axiom Space para projetar os trajes espaciais para a missão Artemis III da NASA em 2025.

Os engenheiros da Prada trabalharão lado a lado com a equipe de sistemas da Axiom durante todo o processo de design dos trajes lunares.

“O espírito constantemente inovador da Prada para a humanidade se ampliou para seu desejo de aventura e de desbravar novos horizontes: o espaço”, disse Lorenzo Bertelli, Diretor de Marketing do Grupo Prada, em um comunicado .

“Estamos honrados em fazer parte desta missão histórica com a Axiom Space. Nossas décadas de experimentação, tecnologia de ponta e conhecimento de design – que começaram nos anos 90 com Luna Rossa desafiando a Copa América – serão agora aplicadas ao design de um traje espacial para a era Artemis. É uma verdadeira celebração do poder da criatividade e inovação humanas para o avanço da civilização.”

Esta missão Artemis será a primeira aterragem lunar tripulada desde a Apollo 17, em Dezembro de 1972 — e também a primeira a colocar uma mulher na Lua .

Utilizando tecnologias e design inovadores, as duas empresas colaborarão para desenvolver soluções para materiais e características de design que não só farão os astronautas olharem para outro mundo, mas também os protegerão contra os desafios que enfrentarão no espaço e no ambiente no lua, de acordo com um comunicado de imprensa conjunto.

A startup Axiom, com sede no Texas, tem um contrato com a NASA para desenvolver trajes espaciais para uso na Lua, bem como em outros programas espaciais.

“Estamos entusiasmados com a parceria com a Prada no traje espacial Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU)”, disse Michael Suffredini, CEO da Axiom Space . “A experiência técnica da Prada com matérias-primas, técnicas de fabricação e conceitos de design inovadores trará tecnologias avançadas fundamentais para garantir não apenas o conforto dos astronautas na superfície lunar, mas também as tão necessárias considerações de fatores humanos ausentes dos trajes espaciais legados.”

Além de ter a oportunidade de caminhar pela pista, o traje espacial AxEMU dará aos astronautas maior flexibilidade, maior proteção para resistir ao ambiente hostil e ferramentas especializadas para exploração espacial e oportunidades científicas.

Os trajes também oferecem sistemas humanos desenvolvidos comercialmente pela NASA, necessários para acessar, viver e trabalhar na Lua e ao redor dela.

“Esses trajes espaciais permitirão uma maior exploração da superfície lunar do que nunca”, disse o comunicado de imprensa.

