Praça em frente sede de governo italiano é reaberta após 10 anos

ROMA, 28 SET (ANSA) – A Piazza Colonna, localizada em frente à sede do governo italiano, no coração histórico de Roma, foi reaberta ao público nesta quinta-feira (28) após quase 10 anos.

A área estava praticamente fechada desde 2013, depois que, em 28 de abril daquele ano, dia da posse do governo de Enrico Letta, um desempregado de Rosarno, Luigi Preiti, disparou vários tiros em frente ao Palazzo Chigi, ferindo três carabineiros.

Segundo relatos, a reabertura do local animou Giorgia Meloni desde que ela assumiu o cargo como premiê da Itália, principalmente porque “assume um valor simbólico e real de aproximar os ‘palácios’ da política das pessoas comuns”.

No entanto, depois da explosão de casos de Covid-19 durante a pandemia, a possibilidade de reabertura foi adiada. No período, somente pessoas que apresentassem seus crachás eram autorizadas a acessar o espaço.

Agora, com a remoção das barreiras ao longo do perímetro da praça – no trecho da Via del Corso até o limite da Piazza Montecitorio -, qualquer pessoa poderá contornar a Coluna de Marco Aurélio, até o fim do Palazzo Wedekind, e andar em frente à sede do governo italiano.

“A eliminação das barreiras materializa a vontade da primeira-ministra de devolver aos visitantes e pedestres uma das cenas mais queridas e fotografadas de Roma, com a Coluna de Marco Aurélio e os edifícios históricos que a dominam, incluindo a sede do governo”, acrescentaram as fontes.

O espaço aberto monumental também conta com uma fonte que foi encomendada pelo papa Gregório XIII a Giacomo Della Porta, em 1575. Já a Piazza di Monte Citorio, onde fica a entrada principal da Câmara, permanece fechada ao público. (ANSA).

