‘Pra infelicidade de alguns, é mentira’, diz Bruna Griphao ao negar boatos de romance com Anitta

Da Redação 14/09/2024 - 7:20

A atriz Bruna Griphao negou nesta sexta-feira, 13, durante o Rock in Rio 2024, os rumores de que estaria vivendo um romance com a cantora Anitta. Os burburinhos começaram nas redes sociais nos últimos dias, após a atriz viajar com a cantora e passar dias publicando vídeos na companhia da artista

“Um fato curioso é que a gente se conheceu em 2013 no Rock in Rio. Olha que engraçado. E a gente se conhece há muitos anos. E é isso, gente. A gente é muito amiga. Amo muito. Te amo, amiga. E é isso, basicamente. (O boato) É mentira, gente. Pra infelicidade de alguns, é mentira”, disse Griphao, aos risos, em entrevista ao “gshow”.

A cantora e atriz já são amigas há algum tempo, mas recentemente começaram a aparecer mais juntas, principalmente durante as férias de Anitta na Europa. Depois de fazer uma turnê por lá, a artista aproveitou as férias por países europeus, e a ex-BBB esteve com ela em todos os momentos.