PR: Youtuber bate carro avaliado em meio milhão em Londrina

O youtuber Maiki Moraes, mais conhecido como Maiki021, se envolveu em um acidente neste domingo (6), em Londrina (PR). O jovem, conhecido por compartilhar vídeos de veículo de luxo em seu canal no Youtube, colidiu o Audi R8 que estava dirigindo na traseira de outro veículo na PR-445.

De acordo com o youtuber, ele perdeu o controle do carro, avaliado em aproximadamente R$ 500 mil. Apesar do impacto, nenhum dos ocupantes teve ferimentos graves. Uma pessoa que estava de moto também caiu por conta do acidente. O homem precisou de atendimento médico e foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Conforme a reportagem do portal Ric Mais, a frente do Audi R8 ficou bastante danificada.

