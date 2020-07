PR tem 8% da área de milho colhida; plantio de trigo avança para 97%

São Paulo, 7 – A colheita da segunda safra de milho no Paraná foi realizada em 8% da área plantada até ontem (6), avanço de 3 pontos porcentuais em relação à semana passada, segundo o Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Estado. Da área total plantada, 18% estava em condição ruim, 38% em média e 44% em boa situação. Com relação às fases de desenvolvimento, 38% estão em frutificação e 62%, em maturação.

Do trigo, 97% da área estimada está plantada (ante 94% há uma semana). Do total plantado, 2% segue em condição ruim; 8% tem situação considerada média e 90%, boa. Quanto às fases, 4% das lavouras estão em germinação, 81% em desenvolvimento vegetativo, 14% em floração e 1% em frutificação.

A colheita da segunda safra de feijão foi concluída no Paraná – na semana passada, chegava a 99% da área plantada. Em 28% das plantações as condições são ruins; em 62%, médias e em 10%, boas. Das lavouras, 100% estão em maturação.

