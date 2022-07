PR: Revoltada com consumo de drogas do filho, mãe incendeia casa

Uma mulher incendiou três casas no terreno da chácara dela, em Almirante Tamandaré (PR), nesta quinta-feira (28), para tentar acabar com o consumo de drogas do filho e colegas dele no local. As informações são do portal RIC Mais.







“Teve uma questão de disputa entre familiares, está sendo apurado. Mas a princípio a situação foi de incêndio criminoso. Já teve uma ligação da própria dona do imóvel que ela ateou fogo no imóvel porque estava sendo usado de maneira que ela não compactua”, declarou ao portal RIC Mais o tenente Fellipe, do Corpo de Bombeiros.

Conforme os bombeiros, foram necessários três caminhões para controlar o incêndio. “Já se aproximando do local, pela rodovia, a gente pode ver o fogo e a fumaça […] encontramos os três imóveis em chamas, totalmente destruídos”, contou o bombeiro.